Тотемное животное — животное силы…

То есть мы — женщины можем свободно взаимодействовать с любым животным, и брать их качества . При этом именно тотем побуждает человека проявить определенные качества, в определенный момент времени, когда это ему особенно необходимо. Через них человек приобретает больше внутренней силы, возможностей раскрыть свой потенциал и познать себя. Как мне кажется, тотемы в основном помогают нам познать силу своего духа, и единство и целостность всего мироздания.

Из шаманизма следует, что каждый человек имеет свое животное силы, даже если не знает о нем. Оттуда же следует, что не мы выбираем свой тотем, а наоборот — сам тотем выбирает себе человека.

Что важно знать при этом:

1. Тотемом человека, как правило, является дикое животное (редко мистическое)

2. У человека есть один главный тотем и несколько второстепенных.

3. Свой тотем человек должен определить сам. Нельзя чтобы кто-то другой это сделал за человека. Это очень интимная связь.

4. Тотем может сопровождать человека в течение нескольких лет, а потом уходит, другие воздействуют только в период творческой деятельности.

5. Разным областям в жизни могут соответствовать разные тотемы.

6. В работе с тотемами нет ограничений, но главное — это научиться общаться как минимум с одним тотемом, а потом уже можно установить контакты с другими.

7. Тотемное животное может уйти от человека, вследствие магического воздействия на этого человека, либо из-за каких-то его действий или болезни.

Отношения с тотемом следует налаживать и развивать. Необходимо выражать почтение и уважение своему тотему. Когда к Вам приходит Ваш тотем, и помогает Вам, мысленно благодарите его за помощь. Тотем может наделить Вас большей физической силой, здоровьем, энергией. Может помогать принимать Вам правильные решения, защищать и оберегать Вас.

Наличие животного силы еще не означает, что его качества уже доступны и используются; они лишь присутствуют, ожидая своего выражения и развития. Как считают шаманы, одним из характерных признаков наличия у человека тотемного животного является то, что животные из этого рода принимают его как своего.

Как определить свое тотемное животное?

Ну, если Вас этот вопрос стал интересовать, и Вы хотите узнать на него ответ — это случится.

Тотем сам приходит к человеку. Чаще всего во сне (как и природные кристаллы). Также внимательнее относитесь к знакам судьбы. Окружающий мир дает ответы на все наши вопросы. Просто будьте внимательнее. Вы можете обнаружить, что изображения Вашего тотемного животного довольно часто встречаются вокруг Вас. Это не обязательно Ваше любимое животное, и оно не обязательно должно Вам нравиться. Отношения со своим тотемом могут быть непростыми. Дух вашего животного является вашим наставником, и его методы обучения могут быть не из приятных.

Самый простой способ узнать свой тотем — это спросить свой дух (свою сущность, то есть себя самого) — там есть все ответы на все Ваши вопросы. Задайте вопрос, остановите свой внутренний монолог — и тот ответ, который придет первым — самый верный. Можете спросить несколько раз через некоторый временной интервал — если варианты совпадают, значит это так и есть. Если связь с духом слабая, то конечно будут расхождения. Чтобы этого избежать, надо развивать свою интуицию (то есть, свою связь с духом).

Еще можно применить более глубокую технику:

Работа с данным каналом происходит на уровне 4й чакры (анахаты), поэтому необходимо прокачать её дополнительно. Прокачивать можно любым способом. Вот например этим.

1. На уровне чакры создаётся энергетический шар, в данном случае изумрудного цвета, а далее он раскручивается двумя потоками: восходящим и нисходящим. Раскручивается шар до появления четких физических ощущений в области данной чакры.

2. Создаём изумрудную точку в центре чакры. Далее перемещаем сознание в эту точку. Находим в ней океан изумрудно-бирюзовой энергии. Ментальная установка — "Сила Жизни питает мою интуицию". Потом устраиваем "взрыв" таким образом, чтобы весь этот океан энергии излился в анахату-чакру.

Сама работа:

1. После того, как прокачали Анахату, вы создаёте ментальную установку: "Я иду к своему Тотемному Животному".

2. Внутренним взором вглядываетесь в анахату, которая буквально пышет энергиями, и находите там точку тоже зеленого цвета, но чуточку более тёмную.

3. Теперь своим Сознанием вам необходимо ВОЙТИ в эту точку. Вы окажитесь в изумрудном коридоре. Идите по нему, не забывая о ментальной установке "Я иду к своему Тотемному Животному"

4. Очень скоро вы окажитесь в неком САМОСТОЯТЕЛЬНОМ пространстве, где и краски и энергетика будут отличаться от того, что вы сами только что понавертели.

5. Погуляйте немного в этой местности. Затем на ЧУВСТВЕННОМ уровне пошлите сигнал о ЖЕЛАНИИ (намерение) встретиться со своим тотемом.

6. ТОЛЬКО НЕ РИСУЙТЕ ЗАРАНЕЕ облик того, кто к вам придёт. Просто дождитесь. Это много времени не займёт, зато вы увидите СВОЙ ТОТЕМ, а не ВАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о нём.

7. Пообщайтесь со тотемом, можете почесать у него (неё) за ухом, если таковое будет иметься и если это доставит ему удовольствие.

8. Когда вы наобщаетесь, возвращайтесь в зеленый коридорчик и приходите в себя.

9. Остаток изумрудной энергии в Анахате равномерно распределите по всему объёму вашего физического тела.

Каждое животное обладает своим духом и своими талантами. Хотя возможно тотем призван к Вам чтобы помочь выразить неявные признаки того животного к чему виду он принадлежит.

Вот некоторые характеристики животных-тотемов (автор характеристик неизвестен, взято с интернета, можете воспользоваться, хотя самые верные интерпретации Вы получите только из своего собственного сердца).

БЕЛКА

КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ: активность и готовность.

ВРЕМЯ СИЛЫ: круглый год

С белками знакомы все. Белка — член отряда грызунов. Белка довольно общительна, но недолюбливает чужаков, даже принадлежащих к ее виду. Почти все свое время она уделяет сбору пищи. Нередко можно наблюдать, как белка роет нору и таскает в нее орехи и прочую еду, делая запасы на зиму. Благодаря острому обонянию белка всегда находит свои кладовые, даже если забывает, где они находятся.

Выделяется две основных разновидности белки — серая и красная. Есть также черные белки, более агрессивные, чем серые. Серые белки чаще всего встречаются в городах, а красные — в лесах.

Известна также белка-летяга. На самом деле она не летает, но способна в замедленном парящем прыжке опускаться с ветки на землю или перескакивать с дерева на дерево. В отличие от серой и красной белок, летяга — ночное животное. Она не выносит, когда ее кто-то беспокоит днем. Главный природный враг белки-летяги — сова.

Красные белки — часовые леса. Они поднимают громкий шум при виде всякого постороннего. Может сложиться впечатление, что они в буквальном смысле сообщают любую новость всем, кто может их услышать. Красная белка уступает серой по величине, но значительно более агрессивна и сражается гораздо лучше. Самый опасный враг красной белки куница, качества которой следует тщательно изучить всем, кто связан с этим тотемом. Обычно красные белки рождают детенышей дважды в' год; в одном помете бывает от двух до семи малышей. Уже через двенадцать недель после появления на свет молодые белки способны вести самостоятельную жизнь. Если красная белка стала вашим тотемом, проследите за тем, как проявляется в вашей жизни двенадцатинедельный цикл.

Серая белка — самая многочисленная и самая активная из всех представителей семейства беличьих. Как и все белки, она не впадает в спячку. Серые белки строят себе гнезда в дуплах или на верхушках деревьев. Гнездо белки обычно имеет шарообразную форму и одно входное отверстие сбоку. Несмотря на то что серая белка крупнее красной, при нападении она предпочитает не сражаться, а спасаться бегством. Серые белки тоже производят на свет потомство два раза в год, и детеныши их также приобретают самостоятельность в возрасте около двенадцати недель.

Все белки довольно общительны. Они устраивают между собой шуточные сражения. Они очень наблюдательны и умеют подражать друг другу. Малыши именно так и учатся — подражая взрослым белкам. Люди, связанные с этим тотемом, лучше усваивают новые знания в ходе практической работы, а не по учебникам.

Белки «разговорчивы». В лесу нередко можно услышать их голоса. Они принимаются оживленно «переговариваться» всякий раз, когда чем-то встревожены или просто играют. Особую выразительность этому животному придает пушистый хвост, который также служит ему теплым одеялом, солнечным зонтиком и балансиром. Белка нередко выражает свои эмоции, помахивая хвостом.

Каждый вид белок уникален, и устанавливать контакт с этим тотемом, как и с другими, следует на индивидуальной основе. Но при встрече с любой белкой, задумайтесь о том, насколько вы активны и достаточно, но ли вы подготовлены к возможным неожиданностям. Не слишком ли вы активны? Или вам, напротив, достаточно активности? Быть может, вы отказались строить планы на будущее. Не слишком ли хаотично действуете? Возможно, вы чересчур суетитесь, но чего не успеваете? Умеете ли вы экономить время, силы и т.д.? Не страшит ли вас мысль от того, что вы никогда не добьетесь своей цели? Быть может вы слишком «зациклились» на накоплении и экономии? Не следует ли вам проявлять больше щедрости!

С помощью белки мы научимся соблюдать меру в дарении. Если вы дарите кому-то из окружающих людей слишком много, ничего не получая взамен, белка придет вам на помощь. Белка мастер подготовки к грядущим переменам, но она же напоминает нам о том, что посреди забот всегда нужно находить время для общения и развлечений. Работа и игра должны идти рука об руку, иначе работа превратится в тягостное бремя.



ВОРОН.

Одна из самых символичных птиц, это птица рождения и смерти, это символ мистики и магии. Ворон — птица, приносящая вести из великого царства духа. У индейских племен ворон был окружен почтением. Ворон спас мир от хаоса, он украл солнце у того, кто пытался погрузить мир в вечную тьму. Ворон символизирует слияние духа человека с духом животного. Ворон как тотемное животное может обучить языку животных. С его помощью можешь пробуждать магию, он дает возможность стать чародеем. Время силы для тех, кто связан с этим тотемом, зимнее солнце стояние и все зимние месяцы. Присуще, магия, оборотничество и творчество.



ЗМЕЯ,

присуще, возрождение, воскрешение, инициация, мудрость. В разных религиозных традициях змея — символ высшей мудрости и воплощение низменных инстинктов. Для индейцев змея символ трансформации и исцеления. В Греции символ алхимии и врачевания, в Индии почитают богиню Винату — мать змей, владычицу вод и подземного мира. Трансмутация змей (сброс кожи) означает обретение высшей мудрости, которое приходит лишь со временем. Если змея стала Вашим тотемом, в какой-то сфере жизни вам предстоит претерпеть смерть и возрождение. Едва ли речь идет о настоящей смерти, скорее это будет трансформация. Встреча с тотемом змеей может означать, что в вас пробуждается творческие силы. Гремучая змея активна в прохладные ночные часы, сильный зной для нее смертелен. Работая с этим тотемом Вы обнаружите, что ночной образ жизни для Вас более благоприятный. Змея символ преображения и исцеления, она ловка и проворна, если она станет Вашим тотемом, то Вы приобретете новые творческие силы и мудрость.

Получается, что они, ворон и змея связанны тем, что им свойственно творчество и оборотничество, трансформация.



ВОЛК.

Люди, связанные с волком как тотемным животным, нередко отличаются особой выразительностью жестов, поз и мимики. Если трудно выражать свои мысли и чувства, обратитесь за помощью к волку, у него богатая мимика.

Каждый член стаи у волков четко осознает свое место и свои взаимоотношения с другими членами стаи. Еще один урок волка как тотема — урок ритуализированного поведения, благодаря которому поддерживается иерархия в волчьем обществе. Устройство волчьей стаи нельзя назвать ни строго автократическим, ни демократичным, в полном смысле этого слова. Бывают периоды, когда стая полностью подчиняется авторитету вожака, но в иные времена воцаряется *народовластие*. Именно за счет этой гибкости стае удается выжить. Волк может преподать нам урок грамотного правления, при котором наблюдается равновесие между авторитетом отдельных лиц и демократией. Волк помогает нам понять, что истинную свободу может обеспечить только дисциплина.

Как тотем волк учит нас уважать и чтить семейные узы и любить детей.

Энергия тотемного волка может возникать с периодичностью около двух лет.

Если волк ваш тотем изучите также качество ворона, так как в природе они связаны.

У людей с тотемом волка хорошо развита интуиция.

Для волка характерна способность к эмоциональной привязанности, которая возникает быстро и оказывается очень стойкой. Следовательно, еще один урок этого тотема — урок доверия и интуитивным впечатлением и умения опираться на них в своих эмоциональных привязанностях. Волк учит слушать внутренний голос и это оберегает от ошибочных действий. Он всегда будет охранять вас — иногда строго, иногда ласково, но всегда с любовью. Встреча с волком как с тотемным животным означает, что настало время вдохнуть новую жизнь в повседневные ритуалы. Мы сами творим свою судьбу и сами руководим ею. И если соблюдать при этом дисциплину и сохранять гармонию, мы познаем истинный дух свободы.



ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ.

Итак, с летучей мышью связанно очень много заблуждений, как с волком. Например, до сих пор считают, что мыши прислужницы дьявола. Но есть и другое, более приятное для летучих мышей, например в древнем Вавилоне она символизировала души умерших, в Китае, счастья и долголетия, у древних майя олицетворяла инициацию и возрождение. Джеми Сэмс и Дэвид Карсон считают летучую мышь олицетворением традиционной шаманской смерти — выхода за пределы прежнего "я", в котором мы больше не нуждаемся.

Если летучая мышь стала вашим тотемом, настало время взглянуть в лицо своим страхам и приготовиться к важной перемене. Пора оставить старое позади и создать нечто новое. С появлением летучей мыши в качестве тотема сможешь обнаружить, что в жизни что-то разладилось.

Все перемены и трансформации — это истинный дар небес. Первопричина всякой перемены заключена внутри нас, а внешний мир лишь зеркало внутреннего.

Летучая мышь (л.м) может символизировать встречу с тем, что нас пугает. Л.м. говорит о необходимости преодоления своих страхов.

Л.м. как тотем дарует надежду, которая позволит удержаться на плаву в хаосе перемен. Она символизирует способность подниматься на новые высоты.

В картах Таро — есть карта Повешенного — он символизирует преодоление преград, восприятие высшей мудрости и осознание новых истин. Существует связь между ним и л.м. — они похожи по смыслу. Медитировать на эту карту полезно всем, кто связан с л. м. как тотемом.

Л. м. общительны. Встреча с л. м. указывает либо на потребность в более активном общении, либо на новые возможности общения со множеством людей.

Магия л.м. обостряет слуховое восприятие. Л.м. пробуждает способность слышать голоса духов.

Если л.м. стала твоим тотемом, то ты обретаешь способность распознавать скрытый смысл в словах других людей.



РЫСЬ.

Если рысь стала Вашим тотемом, изучите символическое значение севера как стороны света. Изучите качества этого животного. "Судьба рыси настолько связана с судьбой зайца.… что одиннадцатилетние циклы изменения численности популяции зайца и рыси совпадают." Одиннадцатилетний цикл чрезвычайно символичен. С метафизической точки зрения, число одиннадцать связано с откровением, вдохновением, мистицизмом и оккультными увлечениями. Свойственная рыси серая окраска подкрепляет эту символику. Серый — цвет облачной пелены, скрывающей древнюю мудрость и отделяющей зримое от незримого. Рысь как тотем может преодолеть эту преграду и нести в материальный мир знания и тайны, скрытые за облаками.

Рысь считается зорким животным, если она Ваш тотем, оглянитесь в поисках тайны, доверьтесь интуиции. С помощью рыси Вы сможете заглядывать в сердца и помыслы других людей. Если рысь Ваш тотем ни в коем случае не обманывайте доверие других людей. Как только рысь войдет в Вашу жизнь на правах тотема, Вы обнаружете, что окружающие стали чаще доверять Вам свои тайны, не удивляйтесь, что многим людям стало неуютно с Вами, они чувствуют, что Вы заглядываете им в душу.

Чтобы пробудить в себе рысью способность распознавать тайное, просто сидите и наблюдайте. Следя за тем, как ведут себя люди и что они говорят, Вы начнете замечать у них за спиной образы, которые откроют истину.



МЕДВЕДЬ

связан с луной символикой, а следовательно — с подсознанием и сферой бессознательного. В алхимии он символизировал нигредо — первоматерию, первоначальное состояние вещества. Поэтому он связан с начальным этапом любого дела с первобытными инстинктами.

Медведь в качестве тотема может научить черпать необходимые для выживания ресурсы из внутренних запасов энергии. Он даст доступ по всем внутренним источникам энергии — даже к тем, о которых Вы не подозреваете. Медитируя на этот тотем и работая с ним, Вы сможете найти ответы на волнующие вопросы, погрузиться в самые глубины своей души. Если медведь Ваш тотем Вы должны задать себе несколько вопросов. Достаточно ли Вы справедливы? Не грешат ли против справедливости окружающие Вас люди? Способен ли распознавать благоприятные возможности, которые дает жизнь? Не слишком ли Вы критичны по отношению к себе и окружающим? Быть может Вы смотрите на мир сквозь розовые очки? Волшебство медведя научит погружаться в глубины собственной души и принимать соответствующие решения.

Если медведь Ваш тотем, помните о том, что в глубине Вашей души живет медвежонок. Время от времени лазайте по деревьям — хотя бы для того, чтобы сменить точку зрения на окружающее.

Всем кто связан с силой медведя, важно не прятаться от жизни и не впадать в беспрерывную спячку.

Те, кто связан с медведем свойственна потребность погружаться в глубины собственного ''я", отгораживаться от внешнего мира на определенный период. А по истечении этого срока они снова возвращаются в мир и приносят новые идеи и проекты.

Если медведь Ваш тотем, то привычка к зимнему уединению станет для очень естественной.

Все медведи любят мед — символ сладости жизни. Обычно они находят его в дуплах деревьев, где обитают дикие пчелы. Это еще одно подтверждение тесной связи между медведями и деревьями. Люди, связанные с этим тотемом должны погружаться в глубины своего "я" и пробуждать внутреннюю силу, однако вкус к жизни они почувствуют лишь после того, как выведут эту силу на свет и найдут ей практическое применение.

ЯЩЕРИЦА.

Ящерица — в высшей степени утонченное животное. Ее движения на удивление проворны. У нее четыре ноги, и в беге она способна развивать большую скорость. Некоторые ящерицы селятся в человеческих жилищах. Они приносят пользу, так как уничтожают вредных насекомых. Геккон — одна из немногих рептилий, обладающих голосом, и это следует учесть всем, кто связан с данным тотемом. Самая крупная ящерица — обитающий в Индонезии гигантский комодский варан, которого иногда называют «драконом острова Комодо». Если возможно, определите вид, к которому принадлежит ваш тотем, и изучите его индивидуальные особенности.

У большинства ящериц длинные хвосты, которые помогают им поддерживать равновесие, а также играют важную роль в защитном механизме. На спине ящерицы, как правило, имеется гребень, воротник или шипы. Все эти наросты выполняют защитные функции и наделены важным символическим смыслом. У некоторых ящериц шея украшена воротником. Шея — это символический мост между высшим и низшим. Поэтому ящерица как тотемное животное научит вас соединять сознание с подсознанием, явь со снами. С помощью ящерицы можно освоить технику контроля над сновидениями.

Шипы и гребень на спине обычно указывают на повышенную чувствительность чакр, расположенных вдоль позвоночника. Быть может, вы чересчур — или недостаточно — чувствительны? Не слишком ли вы придирчивы? Не упускаете ли вы из виду очевидных фактов? Гребень и шипы, венчающие спины некоторых ящериц, могут также указывать на активизацию энергии кундалини, стимулирующей восприятие на всех уровнях — физическом, эмоциональном, умственном и духовном.

Ящерица реагирует на едва уловимые движения насекомых. А чтобы обмануть жертву или защититься от врага, она сама способна застывать в неподвижности. Эти качества указывают на то, что ваша интуиция и восприимчивость резко активизировались или что это вскоре произойдет. Уделяйте внимание происходящим с вами переменам.

От других рептилий ящерицу отличает ряд интересных особенностей. Как и у всех пресмыкающихся, у нее сухая кожа, и, подобно многим рептилиям, ящерица имеет когти. Однако уникальное ее свойство состоит в том, что ящерица чувствует вибрации почвы — воспринимает их лапами, хвостом и всем телом. Она обладает не только острым зрением, но и тонким слухом.

Все эти качества символически соотносят ящерицу с экстрасенсорными способностями и развитой интуицией. Магия ящерицы позволяет нам воспринимать тончайшие, едва заметные движения и перемены — как физические, так и нематериальные — и отслеживать их не только наяву, но и во сне. Многие индейские народы ассоциировали ящерицу со сновидениями. В образах сновидений нередко заключена информация, которую мы восприняли, но не осознали. Сны помогают нам обратить на нее внимание.

Если вы связаны с ящерицей как с тотемом, доверяйте в первую очередь своей интуиции. Ящерица — символ обостренной чувствительности. Вы способны чувствовать многое из того, что другим недоступно. Вы замечаете то, что ускользает от других. Вы слышите даже то, что не было сказано вслух. Сколь бы странным вам ни казалось это, учитесь полагаться на свои впечатления.

Одна из самых примечательных особенностей ящерицы — ее знаменитая способность отбрасывать хвост. Если хищник хватает ящерицу за хвост тот просто-напросто отрывается, а ящерица ускользает невредимой. Довольно скоро у нее отрастает новый хвост.

Итак, еще один из уроков ящерицы — умение избавляться от лишних привязанностей. Иногда бывает необходимо оторваться от своего окружения или даже расстаться с частью собственного чтобы исполнить свой долг или спастись от опасности. Ящерица пробуждает в нас способность легко и безболезненно отстраняться от всего, что нас отягощает. Ящерица поможет нам порвать с прошлым. Встреча с это рептилией может означать, что вам нужно взяться, за новые дела и следовать своим побуждениям,

Как и многие другие рептилии, ящерица любит принимать солнечные ванны. Это холоднокровное животное, поэтому для поддержания нормальной температуры тела ему необходим внешний источник тепла. Греясь на солнышке, ящерица нередко притворяется спящей и тем самым вводит в заблуждение пролетающих мимо насекомых. Способность ящерицы притворяться спящей во время солнечных ванн символически связана с контролем над сном и сновидениями. Как уже говорилось, ящерица помогает лучше понять и эффективнее использовать состояние сна.



ПАУК.

Ключевое понятие, творчество, плетение нитей судьбы. Паук персонаж множества мифов и легенд. В Индии паук ассоциируется с Майей — владычицей иллюзий. В греческой — с Мойрами, в скандинавской с Норнами. Это мудрые старухи, прядущие, отмеряющие и обрезающие нити человеческой жизни.

В отличии от других насекомых, у пауков тело делиться на не на три, а на две части и имеет форму восьмерки. Восьмерка, положенная на бок, — это символ бесконечности, образ вращающегося колеса жизни. Задача духовного совершенствования состоит в том, чтобы удержаться в неподвижной точке между двумя поворотами колеса.

Паук помогает нам поддерживать равновесие между прошлым и будущем, физическим и духовным, женским и мужским. Паук говорит нам о том, что каждый из наших поступков вплетает новую нить в ткань будущего.

Паук побуждает в нас творческое чутье. Паук, сидящий в центре паутины, — это образ человека, стоящего в центре своего собственного мира.

Из-за всех этих особенностей паук в мифических учениях и мифах стал ассоциироваться с тремя главными формами магии. Первое — это магия и энергия творчества. Второе — это практическое воплощение творческой силы, связанное с женскими энергиями созидания. Третье — это спиральная энергия, связующая прошлое с будущем.

Паук — хранитель знаний о древних языках. Паук издавна ассоциировался со смертью и возрождением. Это объясняется тем, что самки некоторых пауков убивают и съедают самцов после совокупления. Людям, которые связанны с пауком как с тотемом, следует соблюдать равновесие противоположных начал во всех областях своей жизни. В пауках удивительным образом сочетается хрупкость и сила, и оба эти качества помогают им выжить. Это важный урок всем тем, кто работает с пауком как с тотемом.

И последнее, паук — это хранитель первозданного алфавита. Он научит творить чудеса при помощи письменной речи.



ДЕЛЬФИН.

Ключевое понятие — сила дыхания и звука (наверно покровители спортсменов и певцов).

Время силы — круглый год.

Дельфин как тотемное животное может даровать новые творческие возможности и распахнуть двери в новые миры. Чтобы снять напряжение и стресс можно имитировать дыхание дельфина, всплывающего на поверхность воды. Магия дельфина полезна для людей, страдающих заболеваниями органов дыхания.

Дельфин дышит и плавает в особом ритме. Ключ к овладению силой дельфина — контроль над дыханием. Если вы сможете установить контакт с дельфином посредством имитации его дыхания, это тотемное животное станет вашим проводником на пути к таинственным местам и временам той эпохи, когда великие океаны еще не покрыли большую часть поверхности нашей планеты. Дельфин поможет вам войти в подземные пещеры и проникнуть к первобытным источникам вашей собственной души.

У ранних христиан дельфин был символом спасения, а у древних греков — священным вестником богов и благим олицетворением морской стихии. Нередко это животное проявляет симпатию к человеку и помогает ему. У дельфина крупный мозг и высоко развитый интеллект.

Если дельфин стал вашим тотемом, задайте себе несколько важных вопросов. Что вы создаете своими словами и мыслями? Если вы затрудняетесь дать ответ на этот вопрос, дельфин вам поможет. Достаточно ли часто вы выходите на прогулки и дышите свежим воздухом? Не мучает ли вас и окружающих вас людей какое-либо скрытое напряжение? С появлением дельфина для вас наступило время вдохнуть полной грудью свежий ветер новой жизни.



ОРЕЛ.

Ключевое понятие — духовное просветление, целительство и творчество. Время действия — Круглый год в дневное время суток.

Орел — одна из самых крупных и красивых птиц. Он был источником вдохновения для представителей многих народов. Орлы превосходные охотники и тратят на охоту очень мало времени. Тот факт, что они кормятся с земли и, тем не менее, поднимаются в небо на большую высоту, многое говорит о сокровенном значении орла как тотемной птицы. Орел учит нас равновесию: он сохраняет связь с землей но не принадлежит ей всецело.

В древней Греции орел был священной птицей бога Зевса, повелителя грома и молний. Древние шумеры так же поклонялись божеству в облике орла, а у хеттов эмблема двуглавого орла служила символом того, что враги никогда не застанут их врасплох. В системе древнеегипетских иероглифов орел обозначал гласный звук "А", а так же являлся символом души, духа и тепла жизни. В раннехристианском мистицизме орел был символом воскрешения.

Громовую птицу североамериканских индейцев чаще всего изображают именно в облике орла. Этот великий дух повелевал молнией и дождем, карал преступников и награждал достойных людей.

У индейцев пуэбло орел был небесной птицей: верили, что через дыру в небе он попадает в жилище солнца. Поэтому орел ассоциировался со всеми энергиями солнца, как физическими, так и духовными. По старинному поверью, у орла в старости притупляется зрение, и он подлетает так близко к солнцу, что опаляет крылья. Когда это случается, орел находит источник с чистой водой и 3 раза окунается в нее. После этого к нему вновь возвращается молодость. В этом поверье заключен глубокий мистический смысл. Здесь содержится намек на воскрешение и алхимическую трансформацию. Солнечный огонь и чистая вода — это 2 противоположные стихии. Объединяясь в гармонии, они ведут к преображению. Человек, чьим тотемом является орел, может сделать для себя несколько выводов из этой красивой легенды:

1.Орел связан с творческой силой. 3 — число рождения и творчества.

2.Орел символизирует готовность переживать экстремальные, но контролируемые ситуации. Следовательно, этот тотем облегчает протекание алхимических процессов, трансформирующих нашу жизнь.

3.Орел символизирует готовность направить свою страсть на очищение (полет к солнцу) и использовать свои способности даже в затруднительном положении (опаленные крылья).

4.Орел символизирует готовность обнаружить свои истинные чувства и погрузиться в них, тем самым заново открыв в себе "душу ребенка" и пробудившись для высших форм чистоты, страсти, творчества, целительства и духовности.

Работая с орлом как с тотемной птицей, вы обретете новое видения мира. Перед вами откроются прошлое, настоящее и будущее. Вы должны цепко хватать и использовать в практических целях все возможности, которые открываются перед вами в жизни. Вы разовьете чувство времени и будете точнее соизмерять свои движения.

Признав орла своим тотемом, вы открываете для себя огромный новый мир и принимаете на себя большую ответственность за дальнейшее духовное развитие. Но зато с помощью орла вы научитесь путешествовать между мирами, обретете дар целителя и станете носителем великой творческой силы.



ЛИСА.

Ключевое понятие — женская магия маскировки, оборотничества и невидимости.

Время силы — ночь, утренние и вечерние сумерки.

Лисица как тотемное животное почиталась почти у всех народов земного шара. Этот тотем указывает на необходимость развивать в себе способностьк маскировке, невидимости и оборотничеству. Лисица одно из самых одаренных от природы и изобретательных животных. И свое мастерство она может передать каждому, кто связан с ее энергией.

С лисицей с древних времен ассоциировались магия и хитрость. Как ночное животное она не редко наделялась сверхъестественными способностями. Чаще всего с ней можно встретиться в утренних или вечерних сумерках, в период "межвременья", когда мир людей теснее всего соприкасается с миром

волшебства. Лисица обитает на опушках лесов, то есть в пограничных областях. Поэтому она может служить проводником в мистический мир. Индейцы чероки призывали на помощь магию лисицы, чтобы предотвратить обморожение, а шаманы хопи обряжались в лисьи шкуры, проводя обряд исцеления. Чокто считали лисицу защитницей семьи. В легендах апачей она убила злого медведя, а так же украла огонь и принесла его людям на хвосте. В Персии она была священным животным, провожавшим душу мертвого на небеса. В Египте лисий мех был талисманом, обеспечивающим благосклонность богов.

Лисицы не меняют окраску в течении года. Мех служит им великолепным камуфляжем. Всякий, кто работает с магией лисицы должен обучится искусству маскировки. Лисица научит вас сливаться с окружением, появляться и уходить незамеченным и двигаться бесшумно, не выдавая своих намерений. Потренируйтесь, встаньте у стены и представьте, что вы становитесь того же цвета, или сливаетесь с мебелью (на уроках классно действует! — прим. мое), словно растворяетесь в ней. Лисий хвост — символ управления женскими творческими силами. Если сосредоточиться только на работе творческих энергий, то можно без труда выполнить любой, пусть даже самый неожиданный и крутой поворот в своей жизни. Хвост так же помогает лисице согревать нос и лапы. Вы научитесь защищаться от всего, что может показаться вам холодным. Вы обретете тепло и уют в самом себе.

Благодаря густому меху, лиса кажется больше, чем она есть. Вы можете казаться более значительной особой, чем вы есть. Работая с этим животным, вы разовьете эту способность и научитесь извлекать из нее пользу. С ее помощью вы станете защищаться и сможете производить на окружающих большое впечатление.

Лисица недолюбливает воду, но отлично плавает. Люди, связанные с этим тотемом, способны черпать из внутреннего источника и выражать во внешнем мире женские энергии, творческую силу.

Лиса черезвычайно вынослива. Вам необходимо научиться ходить быстрым мелким шагом: это будет полезно для здоровья и обеспечит успех в делах.

Лиса ходит и бегает "на цыпочках", почти как кошка. Это очень важно, т.к она принадлежит семейству псовых, но воплощает в себе кошачьи характеристики. А энергия кошки — это женская энергия, и это качесво означает необходимость в активном утверждении женских творческих энергий.

У лисы очень острый слух. У них развита способность слышать то, что остается невысказанным.

Зрение и лисы тоже очень острое. Хотя она не различает цветов, но может воспринимать тончайшие оттенки светотени. ЛРСМЛ с удивительной точность способны оценивать, чего стоит тот или иной человек. Лиса мгновенно замечает движущиеся объекты. Благодаря этому ЛРСМЛ иногда развивают способность к духовидчеству: они в прямом смысле слова видят обитателей "сумеречной зоны" — эльфов и фей. Впустив лисицу в свою жизнь, вы можете научиться этому.

Но самое развитое из чувств лисы — обоняние. Вам имеет смысл изучить и практиковать ароматерапию.

Лисицы постоянно путешествуют в границах своей территории, но все же регулярно возвращаются домой.



ЕНОТ.

Еноты поистине удивительные животные. Енот отличается невероятной адаптационной способностью. Он способен жить даже в городе. Также енот приобрел репутацию вороватого животного, способного пробраться туда, где его вовсе не ждут.

Енот почти всеяден, он может питаться мелкими животными, но основу рациона составляют плоды растений.

Еноты чрезвычайно любопытны, чем отчасти и объясняется их привычка забираться туда, где их не ждут. Они любят исследовать новые места, новая территория вызывает у них огромный интерес.

Одна из самых примечательных особенностей енота — "маска" на мордочке. Эта "маска" имеет очень важный символический смысл. С помощью"маски" можно стать кем угодно и чем угодно. Маска — символ тайны и орудие трансформации.

С масками ассоциируются такие качества, как двусмысленность и уклончивость. Надевая маску, мы перестаем быть тем, кем прежде считали себя.

Енот хранит тайное знание о том, как изменять свою внешность, в первую очередь лицо.

Если енот ваш тотем подумайте быть может следует предстать перед кем-либо в новой маске, чтобы достичь своей цели? Не скрываете ли вы от людей свое истинное "я"? Не скрывают ли окружающие от вас свое "я"?

Еще важно помнить, что еноты отважны и могут быть свирепы.

Когда енот станет вашим тотемом, его влияние вы будите испытывать довольно долго.



ШАКАЛ.

Шакал, сказу предупреждаю, напишу про него не очень много.

Сила тотема шакала, ночь и летнее солнце стояние. Если шакал стал вашим тотемом вы должны как можно подробнее изучить природу шакала. Многие считают, что шакал это трусливое животное с ужасными повадками. Это огромная ошибка. Главное достоинство шакала, это то, что он живет в стае. Вы должны научиться общаться с окружающим миром, с теми, кто рядом с вами. Шакалы храбрые, умные и хитрые. Тотем научит вас выходить сухим из воды, избегать конфликтных ситуаций и то, как можно найти компромисс. Прислушайтесь к его советам, но помните, шакал любит загадки.



ЧИЖ.

Водится в лесистых местностях, летом чижик живет в хвойных лесах, здесь выводит своих птенцов и отсюда же предпринимает свои обычные странствования. Чижик всегда бодр, проворен и отважен, всегда держит свое оперение в порядке, хотя обыкновенно не приглаживает его к телу. Тотем учит тому, что нужно всегда поддерживать хорошее настроение, не смотря на неприятности и разочарования. Человек, чей тотем чижик, любит путешествовать и разведывать новые места. Длинные расстояния его не пугают, а наоборот привлекают и манят. Но не стоит забывать, что без нужды чижик не садиться на землю, это учит тому, что следует избегать действия которые заведомо несут поражение или нежелательные последствия. Чижик безобиден, доверчив, общителен и робок, но до известной степени легкомыслен.

Человек, чей тотем чижик, любит теплую семейную атмосферу, он не требователен, понятлив и привязчив. Чижик как тотем, показывает, что не все вокруг такие злые как кажется на первый взгляд, но не надо забывать, что от этого злых людей меньше не становится.



ФЕНИКС.

Редкий тотем, скорее всего, он является гостем в ваших видениях. Феникс считается покровителем больших временных циклов. Также она символизирует смерть и возрождение. Феникс несет много понятий и трактовать их можно по разному, в зависимости от ситуации. Если феникс все же пришел и появляется не однократно, воспользуйтесь возможностью увидеть вселенную, так как птица феникс и есть вселенная. Видение в образе феникса показывает, что должно проясниться нечто из далеких времен, быть может это будет приезд родственников или воспоминания о предках. Согласно книге Конфуциевых — птица феникс это самец Фен и самка Хуан, в паре они — символ вечной любви, это может объяснить тот факт, что феникс приходит перед тем, как вы встретите свою вторую половинку. Я еще раз повторюсь, все зависит от ситуации.



СОБАКА.

В первую очередь это верность, а еще защита. Необходимо исследовать индивидуальные качества породы к которой относится твой тотем, ведь нельзя рядом ставить пекинеса и дога, они по своему хороши в разных действиях. Узнай каково типичное поведение этой собаки. Это также символ защиты и охраны. В Индии собака — символ всей кастовой системы, она заключает в себе идею о том, что малое может стать великим. в Древней Греции собака играла роль спутника умерших и стража загробного мира, кроме того, она являлась символом материнства. Если собака твой тотем, задай себе вопросы: достаточно ли предан своим друзьям? не обманывают ли друзья твоего доверия? верен ли ты самому себе? не следует ли тебе больше времени уделять играм и развлечениям? Изучи местность в которой живешь. Собака знает свою территорию в мельчайших деталях, и если она стала твоим тотемом, энергия этого места будет затрагивать тебя лично. Будь бдителен и осторожен, не иди туда, куда хочется, изучай свой путь.



СЛОН.

Это сила и древняя мощь. Символика этого животного очень богата и разнообразна. Например, голова слона олицетворяет индийского бога Ганеша, слон воспринимается как символ силы полового влечения. Также слона считали символом облака. Облака — это пелена, отделяющая оформленные миры от бесформенной материи. Они объединены с состоянием метаморфозы, и если человек встретит его как тотема, то, скорее всего, он претерпевает какую-то трансформацию. Самая примечательная часть слона, это хобот. Так что если твой тотем слон, то обращай свое внимание на приятные и дурные запахи — как в прямом, так и в переносном смысле. Можно начать пользоваться и работать с ароматизированными маслами и благовониями. Ты можешь найти доступ к новым энергиям и мирам, которые ранее были не доступны. Еще одна примечательность — бивни. Изучай значение слоновой кости с духовной и с метафизической точки зрения. Он связан с подземными и наземными мирами, он храним тайны корней и растений. Если слон твой тотем, значит, появился шанс возродить идеальные семейные отношения и общественные традиции.



Совсем чуть-чуть о КРЫСАХ. Крысы — это символ неугомонности и проницательности. Крыса, в китайской астрологии властвует над первым годом двенадцатилетнего цикла. Встреча с ней символизирует стремление к успеху, но тут надо быть осторожней.



ТИГР

величественное животное, внушающее нам восхищение и благоговение. Существует несколько разновидностей тигра — бенгальский, уссурийский и др., — и каждую из них следует изучать отдельно. Тигр славится своей свирепостью и силой. В отличие от других больших кошек, он отлично плавает. Благодаря этому он имеет доступ ко всем энергиям и мистическим качествам, связанным со стихией воды. Все

тигрицы преданно заботятся о потомстве. Мать растит тигрят и учит их охотиться. Взрослые тигры предпочитают уединение и объединяются в пары ненадолго, лишь в брачный период. Каждый тигр держит под контролем огромную территорию. Самым великолепным из тигров многие считают уссурийского, и большинство ученых сходятся во мнении, что уссурийский тигр — уроженец северных районов Дальнего Востока. Позднее он мигрировал и расселился в областях с более теплым климатом. Уссурийский тигр — неутомимый путешественник. Он способен за один день преодолеть огромное расстояние. Уссурийские тигры охотятся на всех животных, но излюбленная их добыча дикий кабан. Бенгальский тигр обитает в Южной Азии. Его основная добыча — олень. Обычно бенгальский тигр живет попеременно в нескольких логовах, в одном из которых растит тигрят. В возрасте восьми недель от роду тигрята начинают охотиться вместе с матерью. Полугодовалый тигр уже умеет убивать жертву, но самостоятельно прокормиться он способен лишь с возраста около шестнадцать месяцев. Большинство тигров охотятся неторопливо и бесшумно, и эту тактику желательно усвоить всем, кто связан с данным тотемом, — какую бы цель себе они ни наметили. Тигр может убивать добычу впрок. Он способен оттащить тушу весом в несколько сотен фунтов на расстояние до полукилометра лишь для того, чтобы спрятать ее про запас.

Тигры охотятся ночыо. Люди, связанные с этим тотемом, эффективнее всего работают именно в ночные часы. Характерные черно-оранжевые полоски тигра связаны с символикой новолуний и полнолуний.

Мощные гибкие мускулы и мягкая плотная шкура тигра ассоциируются с чувственностью. Все кошки любят томно потягиваться и тереться друг о друга и о различные предметы. У того, чьим тотемом стал тигр, пробудится особая чувствительность к осязательным ощущениям.

С тигром связано множество мифов и поверий. Изучив их, вы лучше поймете данный тотем и, быть может, узнаете кое-что о месте своего проживания в одном из прошлых воплощений.

В Корее тигр считается царем зверей. Индуисты называют его священным животным богини Кали— владычицы творения и разрушения, секса и смерти. В Древней Греции тигр был одним из священных животных Диониса, дважды рожденного бога.

Очень много легенд и преданий о тигре известно в Китае. В китайской астрологии в честь тигра назван один из годов двенадцатилетнего цикла. Люди, родившиеся в год Тигра, любят приключения. Они колоритны и непредсказуемы, сильны и страстны.

В Китае тигр — символ тьмы и новолуния, а также яркого света и полной луны. В древнем Китае существовал культ пяти тигров. Красный тигр — символ юга, лета и огня, черный тигр — севера, зимы и воды, синий тигр — востока, весны и растений, белый тигр— запада, осени и металлов, а желтый тигр — верховный владыка над остальными четырьмя тиграми, повелитель Земли и всех земных энергий.

Если тигр стал вашим тотемом, готовьтесь к новым приключениям. Этот тотем пробудит в вас страсти и вдохнет в вас новые силы. Перемены начнутся через шесть—восемь недель после первой встречи с тигром и продлятся как минимум полтора года. Задумайтесь о том, что происходит в вашей жизни. Не следует ли вам пробудить в себе более страстную жажду жизни? Быть может, ваша жажда жизни не находит адекватного выражения? Не чувствуете ли вы себя обессиленным и вялым? Если тигр стал вашим тотемом, вы снова почувствуете жажду жизни и приключений.



ЛОШАДЬ

С лошадью связано невероятное множество мифов и поверий. О ее значении можно было бы написать не одну книгу, ибо ни одно животное не сыграло такой важной роли в развитии цивилизации, как лошадь.

Лошадь ассоциировалась как с погребальными обряда-ми, так и с рождением: души людей въезжают в этот мир и покидают его верхом на лошадях. Скандинавский бог Один скакал на восьминогом жеребце. В индуизме жеребцы впряжены в колесницу солнечного бога Сурьи, а в греческой мифологии — в колесницу Гелиоса.

В китайской астрологии лошадь связывается с такими качествами, как привлекательность и дар

Лошади символизируют свободу, а подчас и необузданность. Люди, родившиеся в год Лошади, дружелюбны, любят приключения и зачастую бывают чрезвычайно эмоциональны.

До того как лошадь была одомашнена, контакты между племенами, отделенными друг от друга большими расстояниями, оставались минимальными. Но затем лошадь стала верным помощником человека не только в путешествиях, но и на войне, в полевых работах и в большинстве других важнейших областей жизни. В наши дни лошадь находит себе применение главным образом в сфере развлечений и в сельском хозяйстве, но энергия ее как тотемного животного по-прежнему сильна и многогранна.

Лошадь позволила людям исследовать мир и обрести свободу вне узких рамок родной общины. Благодаря лошади люди смогли путешествовать и открывать для себя все многообразие жизни. Большинство людей испытывают к лошадям симпатию. Эти удивительные животные внушают восхищение. Садясь в седло, мы словно вновь обрекаем первозданную силу. Сколько поэтов уподобляло скачку верхом на лошади вольному полету птицы! Бег лошади сравнивали с дыханием ветра и даже с пеной морского прибоя.

Лошадь наделялась способностью предсказывать будущее. Известно много легенд, в которых лошади выступают ясновидящими животными, способными также распознавать людей, занимающихся магией. В мистическом плане лошадь — одно из воплощений магического дара в человеке.

Символика лошади богата и сложна. Лошадь может олицетворять движение и путешествие. Не исключено, что она стала вашим тотемом, чтобы помочь вам сдвинуться с места и направиться к заветной цели. Лошадь может символизировать желания, в первую очередь сексуальное влечение. Жеребец часто служил символом сексуальности, а укрощение жеребца — символом обуздания сексапильности и опасных страстей.

Существует множество пород лошадей, и каждая из них наделена своими уникальными талантами. Одни лошади приспособлены для верховой езды, другие — для вспашки полей, третьи — для перевозки грузов и так далее. Чтобы понять, какую роль играет в вашей жизни та лошадь, которая стала для вас тотемом, постарайтесь определить, к какой породе она принадлёжит.

Изучите свой тотем применительно к собственной жизни. Обратите внимание на масть этой лошади и подумайте, что означает лично для вас этот цвет. В каком виде предстает эта лошадь перед вашим мысленным взором? Бежит ли она? Или всегда стоит? Едете ли вы верхом на ней или смотрите на нее со стороны?

Если лошадь стала вашим тотемом, то, возможно, для вас настало время исследовать такие стороны своей жизни, как тяга к путешествиям и жажда свободы. Не чувствуете ли вы себя в чем-либо ограниченным? Не желаете ли вы оставить прошлое позади и двинуться дальше? Быть может, вам следует отпустить на свободу кого-то из вашего окружения? Или же вам пора отстоять свою собственную свободу и утвердить свою власть в каких-либо новых областях жизни? Что вы делаете для развития цивилизованных отношений в своем окружении? И что делают для этого окружающие вас люди? Цените ли вы блага, дарованные вам цивилизацией?

Войдя в нашу жизнь, лошадь уносит нас в новое путешествие. Она обучает нас двигаться в новых направлениях. С ее помощью мы осознаем и открываем собственную свободу и силу.

Автор: Такая и просторы интернета)